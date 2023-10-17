Собранную информацию осужденный передавал врагу в виде текстовых сообщений, фотографий и видео через мессенджер Telegram.

По обвинению прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры суд признал гражданина этого региона виновным в совершении государственной измены во время военного положения и установил ему наказание. Подробно об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Прокуроры в суде продемонстрировали, что этот мужчина был завербован лидером пророссийской радикальной общественной организации SERB для сбора военной информации с целью дальнейшей передачи представителям российских спецслужб.

Выполняя задачи своего российского куратора, осужденный осуществлял сбор информации о расположении и движении военных подразделений, военной техники Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины, местах расположения систем противовоздушной обороны, мостов, железнодорожных узлов и аэропорта на территории города Днепра и области.

Агент навел ракеты и фиксировал последствия ракетных ударов, такие как аэропорт, больница в городе Днепр, жилой дом в городе Подгородное и здание Управления Службы безопасности Украины. При этом он отмечал точные места попаданий на картах Google.

Собранную информацию осужденный передавал врагу в виде текстовых сообщений, фотографий и видео через мессенджер Telegram.

За это его наказали в суде на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пока это третий обвинительный приговор с наказанием в виде 15 лет лишения свободы. В отношении других участников расследование продолжается. Досудебное расследование по этому уголовному делу проводили следователи Государственной службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

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