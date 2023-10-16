В Днепропетровской области задержан мужчина, который ходил с запретной символикой.

Так, мужчина в районе Кривого Рога ходил с флагом с коммунистической символикой

Об этом говорится в Facebook на странице полиции охраны Кривого Рога.

Так, в Ингулецком районе задержан мужчина, который ходил по городу с флагом с коммунистической символикой.

Сообщается, что полиция охраны обнаружила ходившего по парку жителя с советским флагом в руках.

Когда ему задали вопрос, что он делает, тот сказал, что "праздновал праздник 7 октября".

На место инцидента оперативно была вызвана следственная группа.

К слову, в Днепропетровской области выросла задолженность потребителей за электроэнергию.

Да, задолженность жителей в Днепропетровской области за потребленную электроэнергию растет.

Сообщается, что на 1 сентября 2023 года сумма долга уже составляет более 723 млн грн.

Известно, что больше всего должников фиксируют в Днепре.

Некоторые клиенты имеют задолженность за электроэнергию еще до полномасштабной войны, они не спешат платить долги.

Из-за запрета на отключение бытовых потребителей в случае долгов исчезли рычаги влияния, поэтому потребители игнорируют оплату счетов, зная, что их не отключат.

Таким образом, фиксируются долги суммы более 100 тысяч гривен.

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