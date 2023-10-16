Так, мужчина в районе Кривого Рога ходил с флагом с коммунистической символикой
Об этом говорится в Facebook на странице полиции охраны Кривого Рога.
Так, в Ингулецком районе задержан мужчина, который ходил по городу с флагом с коммунистической символикой.
Сообщается, что полиция охраны обнаружила ходившего по парку жителя с советским флагом в руках.
Когда ему задали вопрос, что он делает, тот сказал, что "праздновал праздник 7 октября".
На место инцидента оперативно была вызвана следственная группа.
К слову, в Днепропетровской области выросла задолженность потребителей за электроэнергию.
Да, задолженность жителей в Днепропетровской области за потребленную электроэнергию растет.
Сообщается, что на 1 сентября 2023 года сумма долга уже составляет более 723 млн грн.
Известно, что больше всего должников фиксируют в Днепре.
Некоторые клиенты имеют задолженность за электроэнергию еще до полномасштабной войны, они не спешат платить долги.
Из-за запрета на отключение бытовых потребителей в случае долгов исчезли рычаги влияния, поэтому потребители игнорируют оплату счетов, зная, что их не отключат.
Таким образом, фиксируются долги суммы более 100 тысяч гривен.
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