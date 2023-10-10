Мужчины оказались под завалами, не всем удалось выжить после несчастного происшествия.

В городе Днепр произошла трагедия. Во время демонтажа складского здания по улице Кротова, где происходило обрушение железобетонных конструкций и крыши. Это происшествие привело к смерти одного мужчины. Подробности сообщили на сайте городского совета Днепра.

По информации, предоставленной на сайте городского совета Днепра, разрушения касались железобетонных элементов и крыши с площадью 750 квадратных метров, под которыми оказались люди.

Свидетели произошедшего сумели спасти из-под завалов 34-летнего мужчину до прибытия спасателей. Несмотря на немедленную медицинскую помощь, он скончался в больнице.

Спасатели также сумели извлечь из-под завалов другого мужчину в возрасте 46 лет, который был передан медицинскому персоналу для дальнейшего лечения.

Следует напомнить, что недавно авария на строительстве также произошла в Киеве. Там в Оболонском районе, во время реконструкционных работ на перекрестке улиц Богатырской и Полярной произошел инцидент, когда кран потерял управление и опрокинулся на строительной площадке, зацепив верхушкой контактную троллейбусную сеть.

Аварию с гусеничным краном повлекли за собой сильные порывы ветра. К сожалению, в результате этого была повреждена и разорвана контактная троллейбусная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра.

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