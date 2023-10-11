На Днепропетровщине задержали двух фигурантов, требовавших средства у отца погибшего военного.

По инициативе прокуроров Новомосковской окружной прокуратуры двум местным жителям доложено о подозрении в вымогательстве денег.

Как сообщила Нацполиция, по данным расследования, эти лица требовали от отца погибшего военного долга в 11 тысяч долларов США. Долга никакого вообще не было.

Уточняется, что мужчины давили на потерпевшего, заставляя его продать свое личное здание и передать им часть полученных средств. Этот процесс сопровождался психологическим давлением, угрозами и физическими устрашениями.

Правоохранители осуществили задержание обвиняемых в соответствии с процедурами, установленными статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в то же время, когда они получали деньги от потерпевшего.

В настоящее время им избраны меры пресечения, включая содержание под стражей, и не был определен размер залога. Также проводится расследование по установлению причастности других лиц к этому уголовному поступку.

Предварительное следствие по уголовному производству ведут сотрудники Новомосковского районного отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области, а оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками Управления специального реагирования Национальной полиции Украины в Луганской области.

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