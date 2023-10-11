В Кривом Роге объявили тендер на покос травы, конечная дата выполнения указана 31 декабря 2023 года.

Так, в Кривом Роге Управления по благоустройству Центрально-Городского района появился тендер на покос травы.

Объявление о тендере опубликовано на сайте Prozorro.

Тендер появился в начале октября, аукцион намечен на 16 октября, а конечным сроком выполнения работ указан 31 декабря 2023 года.

За покос травы готовятся заплатить 160 456 гривен.

Косить победитель тендера обладает собственным оборудованием, также указано, что техническое состояние техники не должно наносить вред среду горюче-смазочными материалами.

Работы должны быть выполнены по 31 декабря 2023 года.

Также указано, что при необходимости могут потребовать фото территории, а именно до покоса и после.

Косить нужно будет траву, дерезу, кустарники, колючки, амброзию и так далее.

Местные СМИ сообщают, что Кривой Рог "единственный, где выделили деньги на покос травы в осенне-зимний период".

К слову, на территории Одесской областной клинической больницы, расположенной на улице Академика Заболотного, запланировано провести значительный капитальный ремонт и совершенствование благоустройства.

Расходы на эти работы оцениваются в сумму более 35 миллионов гривен.

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