Наразі проводяться додаткові слідчі дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до цього випадку.

За керівництва Запорізької обласної прокуратури трьом особам із Дніпропетровської, Волинської та Черкаської областей були пред'явлені підозри у співучасті у шахрайстві. Подробиці повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

За результатами розслідування встановлено, що троє чоловіків передали свої особисті дані шахраям у обмін на грошову винагороду. Група шахраїв використовувала їх електронні гаманці, реєстрації фізичних осіб-підприємців (ФОП) та віртуальні послуги для організації шахрайської схеми по заволодінню депозитом, який належав вдові військовослужбовця.

Зловмисники встановили, що жінка отримує державну матеріальну допомогу через загибель свого чоловіка під час бойових дій та утримує її на банківському рахунку.

Шахраї зателефонували їй, видаючи себе за оператора мобільного зв'язку, та переконали вимкнути телефон на певний час. Після цього вони здійснили електронний дублікат її номера, що дало їм можливість отримати доступ до її онлайн-банкінгу. Використовуючи облікові записи на криптобіржах, шахраї вивели майже 4 мільйони гривень на свої рахунки.

Під час обшуків у місцях проживання підозрюваних в різних областях України була вилучена комп'ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки та SIM-картки від різних операторів мобільного зв'язку.

Наразі проводяться додаткові слідчі дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до цього випадку.

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