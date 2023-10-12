Жители приняли многочисленные меры для решения проблемы, в частности, собрали петиции, подали жалобы и обратились на горячую линию горсовета – ничего не помогло.

В Днепре жители жилого дома возмущены из-за сложившейся ситуации. Известно, что дым из вытяжной трубы ресторана попадает в окна их жилого комплекса рядом. Это длится семь месяцев.

Жители в течение этого времени принимали несколько мер, включая сбор петиций, подачу жалоб и обращений на горячую линию горсовета. Однако владелец ресторана утверждает, что соблюдает все законы и нормативы.

По словам Людмилы Зиминой, главы кооператива дома, дым из ресторана создает неприятный запах в квартирах и уже оказал существенное влияние на состояние здоровья жителей - у многих возникла аллергия. Другая жительница, Наталья Щепцова, утверждает, что ее здоровье ухудшилось из-за влияния дыма из ресторана и что проблема должна быть решена.

Жители приняли многочисленные меры для решения проблемы, в частности, собрали петиции, подали жалобы и обратились на горячую линию горсовета. Однако ситуация остается неизменной, и им не удается достичь положительных результатов.

"Сколько людей приходило, я приходила, другие люди приходили – взывали к их совести. Они просто показывают безразличное отношение к людям. Они же не в горах находятся, не в чистом поле, а находятся посреди этого жилья. Они буквально отравили, забрали у людей жизнь", – говорит жительница дома.

Владелец ресторана Руслан указывает, что уже переработал вытяжную трубу после начальных жалоб жителей. Однако жители требуют установить более высокую трубу, чтобы дым не попадал в окна их дома.

Адвокат Станислав Лифлянчик отмечает, что руководство ресторана должно получить соответствующие разрешения для строительства новых вытяжек и соблюдать нормативы и правила функционирования заведения питания.

Источник: Суспільне.

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