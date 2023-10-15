Муж вызвал скорую помощь для своей жены, которая жаловалась на боль в животе и вздутие.

В городе Каменское Днепропетровской области произошла чрезвычайная ситуация, когда 20-летняя женщина обратилась за медицинской помощью из-за боли в животе и вздутия.

Пациентка предполагала, что это обострение язвенной болезни, но оказалось, что она была беременной, и у нее начались роды. Об этом рассказала врач Лариса Быданцева.

Заведующая Каменской станцией областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Быданцева поделилась деталями этого неожиданного случая. Она рассказала, что получили вызов из Каменского 9 октября в 12.57.

Муж вызвал скорую помощь для своей жены, которая жаловалась на боль в животе и вздутие. По вызову прибыла бригада, которая быстро оценила ситуацию.

Оказалось, что 20-летняя женщина испытывала боли примерно утром, и сначала считала, что это из-за обострения язвенной болезни желудка. Но после медицинского обследования оказалось, что она уже находилась в родах.

Прибывший на вызов Фельдшер немедленно принялся за помощь. В частности, фельдшер принял роды – без осложнений родилась здоровая доношенная девочка весом 3 кг. Кроме того, он доставил женщину в больницу уже как маму новорожденной дочери. В настоящее время мать и дочь находятся в стабильном состоянии и окружены медицинским вниманием.

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