После содеянного чиновникам на Днепропетровщине грозит до восьми лет лишения свободы.

В Днепропетровской области трое чиновников получили подозрение в растрате и присвоении бюджетных средств при начислении заработной платы и премий. Подробности дела и кем оказались три чиновника были сообщены на сайте областной полиции.

Правоохранителями было установлено, что работники Днепропетровского экспертного учреждения и его подчиненного Запорожского филиала в течение нескольких месяцев предоставляли недостоверные данные в табелях учета рабочего времени и начислениях премий своим работникам.

Следствие на Днепропетровщине показало, что эти должностные лица насчитывали зарплату примерно в размере 150 тысяч гривен одной из работниц заведения, которая фактически не посещала работу.

Экс-руководителям научно-исследовательского института судебных экспертиз в Днепропетровской области было предъявлено подозрение в совершении 16 эпизодов, включая присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Два из них соответствуют части 2 статьи 28 и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Всем фигурантам были применены меры предосторожности в виде ночных домашних арестов. По этим обвинениям им грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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