Прокуратура Днепропетровской области дала ответ о ходе досудебного расследования по этому делу.

В больнице имени Руднева в городе Днепр, 11 пациентов после проведенных операций почувствовали ухудшение состояния здоровья. Согласно информации прокуратуры области, среди них был 11-летний мальчик, который, к сожалению, скончался. В прокуратуре рассказали, как проходит досудебное расследование.

Прокуратура Днепропетровской области дала ответ о ходе досудебного расследования по делу, связанному с гибелью пациентов после проведенных операций в больнице имени Руднева в городе Днепр.

В ответе отмечено, что был проведен осмотр места происшествия, изъяты медицинские карточки пациентов, лекарственные препараты и журналы учета этих препаратов. Проведены обыски производителей и поставщиков лекарственных средств. Также запланированы судебно-токсикологические, судебно-медицинские экспертизы и лабораторные исследования по определению качества препаратов.

В рамках расследования были допрошены работники больницы, потерпевшие и их представители. От последних были взяты биологические образцы для дальнейших экспертиз. Также направлены запросы в департамент здравоохранения областной военной администрации относительно проведения клинико-экспертной оценки качества медицинской помощи.

Досудебное расследование по этому делу продолжается, следователи активно устанавливают обстоятельства правонарушения.

Источник: Суспільне.

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