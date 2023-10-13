В Днепре злоумышленники вырыли сливную металлическую трубу и решили ее загрузить в машину.

Небезразличная женщина сообщила в полицию, что в Днепре неизвестные выкапывают сливную трубу и грузят украденное в машину.

Как сообщила патрульная полиция Днепропетровской области, она попросила правоохранителей проверить, что они делают.

Патрульные оперативно прибыли по вызову в Шевченковский район и обнаружили, что на месте находятся трое мужчин.

Стало известно, что воры выкапывали из-под земли металлическую трубу, сразу же резали металл на куски, фасовали в мешки и грузили в микроавтобус.

Полицейские объявили, что никаких разрешительных документов или объяснений у мужчин не было, поэтому вероятных воров металла задержали.

На место патрульные вызвали следственную группу, все подробности происшествия выясняются.

К слову, в Днепропетровской области трое чиновников получили подозрение в растрате и присвоении бюджетных средств при начислении заработной платы и премий.

После совершенного чиновникам на Днепропетровщине грозит до восьми лет заключения.

Работники Днепропетровского экспертного учреждения и его подчиненного Запорожского филиала в течение нескольких месяцев предоставляли недостоверные данные в табелях учета рабочего времени и начислениях премий своим работникам.

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