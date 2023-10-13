Так, в Кривом Роге установили мужчину, похитившего забор на кладбище.
Сообщается, что мужчина проживает в Кривом Роге, официально не работает.
Вероятно, мужчине искать законный заработок не захотелось, поэтому решил пойти на преступление.
Увидев на кладбище «Бажаново» еще в июле 2023 года забор у могилы – он решил его утащить.
Забор был выполнен из профильной трубы, четырех столбцов и металлических вставок.
Мужчина бросил глаз еще на несколько металлических изделий, которые можно уложить, и решил перенести свою "вылазку" на ночь.
Отправившись на кладбище, он взял слесарный инструмент и до утра снимал ограждение.
Мужчина выложил металл с кладбища на 3453 гривен, преступника установили.
Жовтневый районный суд города Кривого Рога признал его виновным в совершении правонарушения по ч.4 ст.185 УК Украины.
Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Однако на основании ст. 75 УК Украины мужчина освобожден от наказания с испытанием сроком на 1 год.
Источник: krlife.com.
В Днепре злоумышленники выкопали сливную металлическую трубу и решили ее загрузить в машину.
Неравнодушная женщина сообщила в полицию, что в Днепре неизвестные выкапывают сливную трубу и грузят украденное в машину. Полицейские выяснили, что никаких разрешительных документов или объяснений у мужчин не было, поэтому вероятных воров металла задержали.
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