Государственное бюро расследований (ДБР) сообщило о подозрении бывшему командиру воинской части о содействии рейдерскому захвату участка набережной в городе Днепр, что привело к нанесению ущерба на сумму около 21 миллиона гривен. Детали резонансного дела сообщили в пресс-службе ДБР.

По данным ДБР, бывший командир вмешался во владение земельных участков в пользу своей воинской части, однако не уточнил, для чего именно эта земля предназначена.

В марте 2022 года экс-командир издал незаконный приказ о конфискации двух торговых павильонов и близлежащего земельного участка в Днепре объемом 1,3 гектара. В документах не указано назначение этой земли для конкретных подразделений воинской части.

Это постановление послужило причиной для рейдерского захвата указанной территории. Под охраной одного из добровольческих формирований Днепровской территориальной общины неизвестные огородили конфискованную землю, демонтировали павильоны и приступили к строительству.

Бывшему должностному лицу было предъявлено подозрение в превышении власти или служебных полномочий, и вскоре будет избрана мера пресечения. Судебная экспертиза подтвердила незаконность указанных приказов и действий. Общая сумма нанесенного ущерба составляет примерно 21 миллион гривен, а на земельные участки уже наложен арест.

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