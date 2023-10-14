Главными заказчиками этого оборудования были российские структуры, которые использовали его для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации оккупационных военных группировок.

В городе Днепр был задержан руководитель местного предприятия, который осуществлял продажу стратегически важных комплектующих к системам водоснабжения, используемых в критических и военных объектах, в российскую федерацию.

Об этом говорится в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

По сообщению, участники этой схемы конфиденциально переправляли оптовые партии трубопроводной арматуры (дисковые затворы), предназначенные для регулирования жидкости в инженерных сетях, в россию.

Главными заказчиками этого оборудования были российские структуры, которые использовали его для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации оккупационных военных группировок на территории россии и временно оккупированных регионах Украины. По результатам расследования организаторами этой деятельности оказались руководитель специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный. После начала полномасштабной войны, они связались со своими контрагентами из россии и совместно разработали механизм нелегального экспорта санкционных товаров.

Для осуществления этой схемы они привлекли несколько контролируемых компаний на Среднем Востоке, которые фактически закупали товары на заводе на Днепропетровщине, которые они выглядели как приобретенные для собственных нужд. Затем это оборудование беспрепятственно перевозилось в рф.

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), в течение 2022 года подозреваемые незаконно вывезли в РФ несколько партий арматурной арматуры на сумму более двух миллионов гривен.

Для того чтобы сделать невозможным выявление этой схемы, организаторы представляли недостоверные данные в финансовой и бухгалтерской документации.

Директору предприятия и его подчиненному были предъявлены обвинения по части 2 статьи 28 и статье 111-2 Уголовного кодекса Украины. По этим статьям им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также были арестованы корпоративные права и банковские счета предприятия-поставщика санкционных товаров в россию.

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