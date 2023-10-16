Важно, что за установление всех обстоятельств этого инцидента уже взялась ювенальная полиция Днепра.

В городе Днепр произошла неприятная ситуация, когда подростки поиздевались над сверстником. Они поставили ее на колени и требовали прощения, а затем нанесли ей удар в лицо. Этот случай буллинга уже попал во внимание правоохранителей.

Событие произошло на проспекте Александра Поля, недалеко от местных учебных заведений. На видеозаписи видно, как девушка со светлыми волосами стоит на коленях перед сверстниками и приносит извинения за слова, которые сказала о матери другой девушки.

"Поклоняйся", – говорит одна из участниц инцидента. В видео также видно, как девушка в зеленой куртке наносит удар по лицу школьнице со светлыми волосами, и после этого одна из девушек ободряет ее, сказав: "Молодец, Настя".

Правоохранители приступили к проверке этого инцидента.

"Лица участников инцидента установлены. Дело находится под контролем ювенальных полицейских", - сообщили представители полиции.

Заметим, что недавно в Киеве произошло подобное событие со издевательствами над школьницей. Там подростки без должного повода забрасывали яйцами сверстника. Более того, в этот день она праздновала день рождения. Этот инцидент, похоже, устроили ребята сверстники, решившие зафиксировать это издевательство на видео и опубликовали его в интернете.

Источник: 24 Канал.

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