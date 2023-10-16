Были привлечены семь спасателей и одна единица техники от Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

В селе Ивановка, расположенном в Днепропетровской области, произошла трагедия: в реке Орель обнаружили затонувший автомобиль марки BMW с тремя лицами внутри авто.

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области опубликовало фотографии и видеоматериалы с места инцидента на своей странице в социальной сети Facebook.

Спасатели провели операцию поднятия транспортного средства с воды на расстоянии четырех метров от берега. Внутри машины были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины, которые, к сожалению, были без признаков жизни.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 9:20 в понедельник, 16 октября. Спасатели использовали трос для поднятия автомобиля из воды. Несмотря на попытки, находившихся в машине людей спасти не удалось, поскольку они были без сознания.

По информации СМИ, погибшие – это 34-летний водитель и два пассажира, в возрасте 21 и 23 года.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги.

Для оказания помощи спасения были привлечены семь спасателей и одна единица техники от Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

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