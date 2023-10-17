На место было направлено 11 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В Криворожском районе Днепропетровской области произошел взрыв. Под завалами дома оказался мужчина. Чрезвычайщики поспешили на его спасение. О ЧП более подробно сообщили в пресс-службе на сайте ГСЧС области.

По сообщению ГСЧС Днепропетровщины, 17 октября в Апостоловом по улице Охотной произошел взрыв в одноэтажном доме на территории частного домовладения при неустановленных обстоятельствах. По прибытии на место происшествия спасателей было обнаружено, что под завалами оказался 53-летний мужчина.

На место было направлено 11 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

С помощью шанцевого инструмента пострадавшего освободили из-под завалов и передали работникам экстренной медицинской помощи. Мужчина доставлен в местную больницу. Правоохранительные органы изучают происшествия.

Следует отметить, что на днях в Днепропетровской области уже раздавался взрыв.

Этот инцидент произошел в селе Дорогое, расположенном в Днепровском районе области. Во время развертывания конфликта неадекватное лицо бросило гранату, и в результате произошел мгновенный взрыв. В результате этого взрыва были повреждены два автомобиля, а также здание автозаправочной станции (АЗС) и заправочные колонки. К счастью, в этом инциденте никто не пострадал.



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