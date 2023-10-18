Во время обысков в местах жительства подозреваемых правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны женщин.

Две женщины с Днепропетровщины подозреваются в выражении публичной поддержки вторжения российской федерации на территорию Украины. Подробности скандального дела сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По информации следствия, одна из подозреваемых является уроженкой города Уфа, находящегося в российской федерации. Женщина долгое время проживает в городе Павлоград Днепропетровской области и публично выражала поддержку российскому вторжению на территорию Украины.

Женщина распространяла публикации в запрещенной социальной сети, в которых утверждала, что российские войска освобождают Украину от "нацизма", поэтому украинцам не нужно протестовать и сопротивляться.

Также была раскрыта другая женщина из Терновка Днепропетровской области, которая, используя аккаунт в запрещенной социальной сети, публиковала материалы с призывами поддерживать действия государства-агрессора и его вооруженных формирований.

Во время обысков в местах жительства подозреваемых правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, которые использовались для противоправной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят полицейские Павлоградского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, а оперативное сопровождение осуществляется Службой безопасности Украины области.

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