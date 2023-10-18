Российские террористы бьют ракетами по Днепропетровской области, под огнем оказались жилые дома.

В результате ударов есть погибшие и пострадавшие, пишет Politeka.net со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Впоследствии стало известно, что враг ударил по частным домам в Днепровском районе.

«Предварительно, погиб человек. Три человека пострадали. Последствия атаки уточняем. Уже известно о 6 поврежденных домах» , - рассказали в Днепропетровской ОГА.

Тем временем в Сети уже появились фото с места атаки.

Кадры опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак:

"Днепропетровская область, с. Обуховка. Россияне ударили по частным домам, есть погибшая 31-летняя женщина", - написал Ермак.

На кадрах можно увидеть, что жилые дома разрушены.

Работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь.

Напомним, минувшей ночью российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью.

Предварительно почти полностью разрушены 8 квартир жилого дома. По городу россияне попали ракетами из «С-300».

Поисково-спасательные работы продолжаются.

На данный момент известно о двух погибших людях. Еще пять человек госпитализированы.

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