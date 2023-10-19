В Днепропетровской области 18 октября произошла новая ужасная атака со стороны российских оккупантов, в результате чего ракета попала в частный сектор в селе Обуховка. Эта ужасная атака привела к гибели 31-летней женщины и серьезному повреждению домов местных жителей.

Эта трагедия произошла из-за атаки российских оккупационных войск, ударивших по селу Обуховка в Днепропетровском районе. Известно, что попадание ракеты привело к разрушению домов и гибели мирного жителя.

Жертвой стала Екатерина, которая в момент взрыва находилась дома со своими детьми. К сожалению, ракета поразила детскую комнату, что привело к смерти Катерины, которая там находилась. Робичка семьи рассказала, что к счастью, двоим детям удалось выжить – это 13-летняя девочка и 1,5-летний мальчик. К счастью, муж Екатерины был на работе во время этой атаки.

"Погибла женщина брата моего двоюродного. Ракета попала и все ее больше нет. Дети живы остались. Муж как раз был на работе", - говорит родственница погибшей.

Недавно было также доложено об атаке российских окупантов на Запорожье, которая произошла ночью 18 октября. Войска обстреляли город предположительно ракетами С-300, и в результате обстрела было разрушено восемь квартир в многоквартирном доме, приводя к многочисленным пострадавшим и пропавшим без вести. В результате этого события сообщалось о по меньшей мере двух погибших и многочисленных пострадавших.

Источник: OBOZ.UA

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