Стали известны подробнойти рейда, который был устроен правоохранителями Днепра.

В Днепре вечером 17 октября правоохранители провели проверку магазинов и торговых павильонов города на соответствие закону продажи алкоголя и сигарет. Подробности были опубликованы в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

По завершении проверок полицейские обнаружили и конфисковали примерно 2400 пачек сигарет, более 270 электронных сигарет, около тысячи картриджей с жидкостью для электронных устройств, более 600 пачек табака для кальяна и около 125 литров алкоголя.

В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы согласно статье 156, часть 1 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) и статьей 164, часть 1 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, на Днепропетровщине пресечена незаконная деятельность сети сбыта алкоголя и табачных изделий, приблизительная стоимость изъятого составляет практически миллион гривен.

Согласно сообщению, контрафактную продукцию реализовывали на территории Синельниково. Они снабжали ее как мелкими, так и оптовыми партиями по всей области.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и конфисковали около тысячи литров фальсифицированного алкоголя, 10 тысяч пачек контрафактных табачных изделий и 90 тысяч гривен.

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