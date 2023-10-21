О преступлении стало известно из слов 3-летней дочери семейной пары.
Как сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, 16 октября на «102» поступило сообщение от трехлетнего ребенка.
3-летняя девочка прибежала, сообщила, что дома мама убила папу.
На место вызова оперативно приехали следователи, милиционеры и медики.
К приезду оперативников, потерпевший мужчина, к сожалению, умер.
Женщина рассказала, что во время ссоры она нанесла мужчине ножевой удар в сердце.
На месте трагедии было найдено орудие преступное, а именно кухонный нож.
Женщина задержана в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Девочка сейчас находится с родной бабушкой и под наблюдением ювенальных полицейских.
17 октября женщине сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины, направлено ходатайство в суд в отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровщине женщина неожиданно для себя родила дочь: не догадывалась, что беременна
Муж вызвал скорую помощь для своей жены, которая жаловалась на боль в животе и вздутие. Пациентка предполагала, что это обострение язвенной болезни, но оказалось, что она была беременной, и у нее начались роды.
В настоящее время мать и дочь находятся в стабильном состоянии и окружены медицинским вниманием.
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