В Днепропетровской области 3-летняя дочь во время ссоры родителей находилась в другой комнате.

О преступлении стало известно из слов 3-летней дочери семейной пары.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, 16 октября на «102» поступило сообщение от трехлетнего ребенка.

3-летняя девочка прибежала, сообщила, что дома мама убила папу.

На место вызова оперативно приехали следователи, милиционеры и медики.

К приезду оперативников, потерпевший мужчина, к сожалению, умер.

Женщина рассказала, что во время ссоры она нанесла мужчине ножевой удар в сердце.

На месте трагедии было найдено орудие преступное, а именно кухонный нож.

Женщина задержана в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Девочка сейчас находится с родной бабушкой и под наблюдением ювенальных полицейских.

17 октября женщине сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины, направлено ходатайство в суд в отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровщине женщина неожиданно для себя родила дочь: не догадывалась, что беременна

Муж вызвал скорую помощь для своей жены, которая жаловалась на боль в животе и вздутие. Пациентка предполагала, что это обострение язвенной болезни, но оказалось, что она была беременной, и у нее начались роды.

В настоящее время мать и дочь находятся в стабильном состоянии и окружены медицинским вниманием.

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