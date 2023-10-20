В Днепре благодаря десяти простым жителям спасли жизнь защитника со смертельно опасными ранениями. Он получил серьезные ранения во время службы на передовой. Об этом подробно сообщил генеральный директор этой больницы в Днепре.

Сергей 39 лет, он родом из Ровенской области и является младшим сержантом, который уничтожал российских окупантов на Бахмутском направлении. Во время выполнения одной из боевых задач он получил смертельно опасные ранения.

После многочисленных операций состояние Сергея оставалось критическим, и врачам не хватало мер по его спасению. Он потерял значительное количество крови и срочно нуждался в переливании.

Десять днепрян совершили чудо. Благодаря великодушным жителям Днепра, отдавшим свою кровь, воин выжил. Ему было перелито 6 литров крови от более чем 10 доноров, которые были для него посторонними и незнакомыми людьми. Они вместе спасли жизнь Сергея. Теперь защитник Украины должен пройти долгий и тяжелый период реабилитации.

"Разбитое тело, неопределенное будущее – это не метафора... Когда все видишь, становится холодно физически и ментально. Согреть все это можно кровью донора. Своевременно вливая волшебную жидкость, спасающую жизнь. Днепровская кровь, залитая от десяти незнакомых Сергею людей, спасла жизнь, будущее и семью от горя...", - добавил генеральный директор этой больницы Сергей Рыженко.

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