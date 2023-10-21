Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры подали в суд акты обвинения в отношении 8 человек, считающихся участниками преступных организаций. Им обвинения выдвигают за совершение мошенничества в особо крупных масштабах, отмывание имущества, подлог документов и злоупотребление своими полномочиями. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Расследование установило, что в городе Днепр функционировали две преступные организации под руководством местного криминального авторитета. Среди них были директор адвокатского объединения, частный предприниматель, арбитражные руководители, адвокаты и юристы.

Обвиняемые использовали поддельную документацию для переоформления корпоративных прав и имущества предприятий на других лиц и незаконно распоряжались их доходами.

В результате этих действий организаций ущерб в сумме более 38 миллионов гривен нанесен потерпевшим.

Во время проведения обысков была изъята поддельная документация, печати и компьютерная техника, используемая для преступной схемы.

По ходатайству прокурора был наложен арест на имущество обвиняемых, включая транспортные средства, объекты недвижимости, земельные участки, банковские счета и денежные средства на общую сумму практически 20 миллионов гривен.

Предварительное расследование проводилось следователями полиции ГУНП в Днепропетровской области, а оперативное сопровождение было поддержано Управлением стратегических расследований ДСР Нацполиции Украины.

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