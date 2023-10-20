Сегодня, 19 октября, в Днепропетровской области фиксируют несчастные случаи.

В Кривом Роге всего за одну ночь двое молодых людей покончили с собой.

Трагедии произошли в разных районах города.

Сообщается, что ночью 19 октября в Кривом Роге на площадке обнаружили тело 20-летнего юноши.

По предварительным данным, он повесился на веревке. Трагедия произошла на рассвете.

Об этом сообщают местные паблики.

Также известно, что трагедия произошла в Покровском районе Кривого Рога. По предварительным данным, он совершил самоубийство на детской площадке. Все детали трагедии выясняются.

Еще одна трагедия произошла в квартире на Заречном, там совершила самоубийство 21-летняя девушка.

Юная девушка повесилась на турнике над дверью.

По предварительным данным местных СМИ, перед совершенным девушка поругалась с любимым парнем.

Кроме того, известно, что в Терновском районе нетрезвый мужчина выпал из окна многоэтажки, он погиб еще до приезда медиков.

"Напомним, в Кривом Роге работает телефон доверия: 0800300265. А вот круглосуточная горячая линия: 7333", - пишут местные СМИ.

Источник: Днепровская панорама.

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