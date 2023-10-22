На суде студентка признала свою вину и выразила раскаяние, утверждая, что действовала так из-за финансовых трудностей в семье.

В Днепропетровской области молодая студентка из Павлоградского медицинского колледжа устроила обманную схему из-за "поддержки" и завладела почти 86 000 гривен от жертв. Ее деятельность была раскрыта полицией.

В январе 2023 года несовершеннолетняя студентка приобрела фишинговую ссылку в Telegram, которая была связана с ее банковской картой. Далее она распространила эту ссылку на различных ресурсах, представив его как социальную помощь от государства "есть Поддержка."

В тот же день одна из пострадавших женщин решила зарегистрироваться в фейковом "поддержке" и предоставила свои банковские данные через фишинговую ссылку. Таким образом, студентка вывела со счета потерпевшей более 18 000 гривен.

9 февраля 2023 г. схема повторилась, когда несовершеннолетняя получила банковские данные другого мужчины. Сначала она перевела 48 000 гривен с его счета на свой собственный, а позже создала электронную копию его банковской карты и сняла с нее еще 19 500 гривен.

На суде студентка признала свою вину и выразила раскаяние, утверждая, что действовала так из-за финансовых трудностей в семье. Она обещала вернуть средства потерпевшим.

Мать несовершеннолетней девушки узнала о преступлении своей дочери от правоохранителей. Она считает, что у их семьи есть достаточно финансовых возможностей для поддержки дочери.

Суд признал студентку виновной по ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив на один год условного срока.

Кроме того, студентке необходимо вернуть мужчине 67 500 гривен и уплатить 5 000 гривен моральной компенсации. О возвращении средств первой потерпевшей приговор суда не дает информации.

Источник: ТСН.

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