Днепряне вышли на митинг в центре Днепра – они держат в руках плакаты и выкрикивают лозунги.

Утром 21 октября под зданием Днепровского городского совета собрались протестующие, выражающие свое требование по увеличению выделений бюджетных средств для поддержки Вооруженных сил Украины. Детали и фото были опубликованы на телеграмм-канале Днепр Оперативный.

Основное требование митингующих состоит в необходимости перераспределения бюджетных средств на нужды армии. Жители города выражают протест против затрат средств на такие вещи, как переложение плитки или ремонт стадионов во время полномасштабного вторжения российской федерации.

В современном обществе ведется активная дискуссия относительно того, куда будет наиболее целесообразно направлять оставшиеся в распоряжении общин средства из местных бюджетов.

Некоторые протестующие требуют выделять как можно больше средств для нужд Вооруженных сил Украины. Другие граждане выступают за сохранение права на благоустройство города, аргументируя, что даже во время войны жизнь должна продолжать свой ход. Однако они отмечают необходимость прозрачного учета расходов на благоустройство.

Между тем, в Одессе также состоялся митинг под зданием мэрии, держа в руках плакаты. В течение почти двух месяцев они требуют отмены тендеров, которые, по их мнению, неактуальны во время войны.

Участники акции пришли с плакатами, на которых написано "ВСУ на первое место!", "Деньги на ВСУ!", "Прекратите все нецелесообразные тендеры". Под зданием городского совета они громко скандируют лозунги: "Все для победы!", "Деньги на ВСУ!", "ВСУ во главу угла", "Послушайте общину, власть".

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