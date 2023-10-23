Злоумышленник был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Днепропетровской области задержали руководителя отдела Госпродпотребслужбы под подозрением в получении взятки в сумме 10 тысяч гривен в обмен на издание санитарного паспорта для определенного помещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции области.

Расследование показало, что 53-летний чиновник требовал взятку от гражданина, обещая выдать санитарный паспорт для помещения, предназначенного для хранения агрохимикатов.

Ранее, летом, этот человек провел инспекцию помещения, обнаружил в нем недостатки и отказал в выдаче санитарного паспорта. Однако в октябре это чиновник сообщил заявителю, что паспорт может быть выдан только при взятке и назначил дату встречи.

Задержание злоумышленника произошло 18 октября на месте происшествия, и при этом были изъяты деньги, полученные в качестве взятки. Злоумышленник был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проводится предварительное расследование с участием УСБУ в Днепропетровской области, а процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

По делу возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за принятие предложения, обещания или получение незаконной выгоды должностным лицом.

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