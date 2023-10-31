Результаты экспертизы подтвердили, что ее высказывания к клиентке были не простыми, а нарушали закон.

Правозащитники из Днепропетровской области выдвинули обвинения и подали в суд иск против жительницы Новомосковского района. Об этом говорится на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

По результатам расследования, в августе 2023 года жительница Новомосковского района была обвинена в спровоцировании межэтнической вражды и предоставлении непредпочтения отдельным гражданам на основании языковых признаков. Она использовала социальную сеть для переписки с клиенткой своего интернет-магазина, где в текстовых и голосовых сообщениях высказывалась с враждой в отношении лиц с запада Украины и украиноязычных индивидов.

Результаты экспертизы подтвердили, что ее высказывания были направлены на углубление межэтнической вражды и нафанатизацию правового статуса граждан в зависимости от языковых признаков.

Прокуроры из Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный материал, который касается жительницы Новомосковского района и включает обвинения в разжигании межэтнической вражды и предоставлении преимуществ некоторым гражданам на языковых основаниях, в соответствии с частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины. По этой статье бизнес-леди может грозить наказание в виде 5 лет в тюрьме.

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