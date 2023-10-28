По результатам следствия установлено, что подозреваемый, являющийся жителем города Кривой Рог на Днепропетровщине, совместно с другими лицами, которые пока не идентифицированы, проводил незаконные операции с денежными средствами граждан, завладев в общей сложности 1,5 миллиона гривен. Подробности сообщили на сайте прокуратуры Днепропетровщины.

Группа мошенников распространяла фишинговые ссылки через социальные сети, которые выглядели как уведомления о социальных выплатах от государства, Е-поддержке или других видах помощи от международных организаций.

Чтобы получить обещанные социальные выплаты, граждане предоставляли свои личные данные и банковские карты через предоставленные ссылки. Подозреваемый, получив доступ к счетам потерпевших, привязывал их счета к платежным системам на своем телефоне и бесконтактно снимал деньги с банкоматов в городе.

На данный момент идентифицировано 40 пострадавших из разных регионов Украины.

В ходе обыска в месте жительства подозреваемого была изъята компьютерная техника, банковские карточки и заметки. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В настоящее время осуществляются расследования с целью установления других лиц, участвовавших в этих мошеннических действиях.

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