Все тендеры на закупку техники и аксессуаров были опубликованы на сайте государственных закупок Prozorro.

Коммунальное предприятие "Городская информационная служба" Каменского городского совета на Днепропетровщине вызвало возмущение в социальных сетях, приобретя смартфон iPhone 14 Pro за средства из городского бюджета. Телефоны были куплены вместе с чехлом, защитным стеклом и зарядным устройством на общую сумму более 49,5 тысячи гривен.

Все тендеры на закупку техники и аксессуаров были опубликованы на сайте государственных закупок Prozorro.

Граждане спрашивают, на каком основании и для чего был приобретен драгоценный смартфон и почему коммунальное предприятие израсходовало средства на эту покупку.

Коммунальное предприятие приобрело смартфон Apple iPhone 14 Pro 128Gb Space Black за 47499 гривен, сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter стоило 998 гривен, защитное стекло MAKE Full Cover Glue обошлось в 449 гривен, а чехол MAKE59 Silicone.

Все тендеры на закупку техники и аксессуаров выигрывает ООО "Комфи Трейд". В тендерной документации не дается объяснений относительно целесообразности этих покупок.

По словам директора КП "Городская информационная служба" Екатерины Узуновой, эта покупка действительно была произведена в начале октября. Она пояснила, что смартфон необходим предприятию для создания контента и его использование осуществляется всеми работниками коммунального предприятия под контролем и подписью.

Телефон не может использоваться в личных целях, для вызовов или приема вызовов. А аксессуары, такие как защитные стекла и чехол, необходимы для сохранения техники. Директор добавила, что это не первый телефон, который был приобретен на баланс предприятия, и его стоимость меньше, чем профессиональной камеры.

Источник:ТСН.

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