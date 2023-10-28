В Днепре вандалы сорвали спинки на скамейках, находящихся на аллее.

Так, на улице Калиновой в сквере сорвали спинки на скамейках.

Вандалы ворвались на аллею за 104 домом.

Как сообщает местная жительница Юлия, вандалы открутили дощечки и якобы забрали.

"Всем добрый день! Кто-то в сквере за 104 домом на Калиновой раскурочил скамейки и забрал себе доски. Какие разные люди живут у нас на районе! Кто-то устанавливает для людей, а кто-то тянет домой. Обидно, но сейчас это выглядит вот так", – сообщила Юлия в Facebook.



Люди возмущены в комментариях, вандалов сравнивают их с "дикарями, тянущими все домой.

"И главное, никто не видел...", – пишут в комментариях.

К слову, это не первый случай, когда лавочки страдают от вандалов, недавно лавочки полностью разобрали по улице Березинской.

Ранее сообщалось, что 40 украинцев пострадали из-за действий жителя Днепропетровщины: люди, не подозревая, потеряли 1,5 миллиона

По результатам следствия установлено, что подозреваемый, являющийся жителем города Кривой Рог на Днепропетровщине, совместно с другими лицами, которые пока не идентифицированы, проводил незаконные операции с денежными средствами граждан, завладев в общей сложности 1,5 миллиона гривен.

Группа мошенников распространяла ссылки через социальные сети, которые выглядели как уведомления о якобы социальных выплатах от государства, Е-поддержке или других видах помощи от международных организаций.

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Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали России важные системы для военных баз.