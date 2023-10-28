Стихийные природные явления уже повлекли немало непогоды в городе и области.

В городе Днепр, на жилом массиве Победа-3, сильный ветер привел к падению дерева на дорогу, что привело к повреждению автомобиля и зацеплению опоры местного коммунального предприятия "Днепровский электротранспорт". Также стихия натворила бедствия на других улицах города.

На месте происшествия была оперативно развернута восьмоличная бригада, которая сразу распилила дерево. После этого движение по улице Набережной Победы было возобновлено. Остатки дерева также скоро будут вывезены для дальнейшей утилизации.

Стихийные природные явления также уже повлекли немало непогоды в городе и области. В жилом массиве Победа-3 большой тополь упал и задел провода, что привело к падению столба. Это привело к повреждению автомобиля. К счастью, люди остались нетронутыми.

Во дворах на проспекте Поля и улицы Титовы деревья упали на автомобиле, блокируя выезд для других транспортных средств.

В Кривом Роге большой баннер упал на мужчину. Мужчина потерял сознание, но быстро восстановился через несколько секунд. Прохожие помогли ему подняться.

По городу и области много поваленных деревьев, обломанных веток, поврежденных автомобилей и фонарей уличного освещения. По прогнозам синоптиков, непогода продлится в течение всего дня.

Источник: 9-channel.com.

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