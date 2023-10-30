Машину бойца обыскали, а самого увезли в диспансер проверять на алкоголь и наркотики.

В городе Днепр патрульные остановили автомобиль, в котором находился военный. Они провели осмотр автомобиля и забрали Андрея в полицейское отделение для осмотра состояния опьянения. Заподозрили его в состоянии опьянения из-за усталого вида.

Сам военный, Андрей Бессмертный, поделился информацией об этом инциденте на своей странице в Instagram. Позже Национальная полиция Украины начала служебное расследование этого инцидента.

По словам Бессмертного, конфликт с полицейскими возник в Днепре, когда группа военнослужащих возвращалась с передовой, но их автомобиль сломался. Отправив свой автомобиль на ремонт, Андрей взял подменный автомобиль на европейских номерах, чтобы забрать своих собратьев, ожидавших его возвращения. Однако он не добрался до них.

Сотрудники полиции остановили его автомобиль, а один из них, ехавший на нерастаможенном автомобиле, стал проявлять сомнения в состоянии Андрея. Вид уставшего человека, возвращавшегося из передового, был воспринят как возможное следствие алкогольного или наркотического воздействия.

"Не доехав буквально 500 метров до места, где ждала часть группы, я смотрю в зеркало заднего вида, где блестят проблесковые маячки синего цвета, а в рупор меня просят прижаться к обочине. Разумеется, я сразу же прижался к обочине и остановился. Вышел. машины и тут "полетело"... На что наглый "м*соренок" (Пижук Антон) начал рассказывать, что машина на "жестях". На "жестях"? описал начало конфликта Бессмертный.

Военный описал, как полицейские проверили его авто, включая бардачок и даже провели осмотр машины.

"Потом ему не понравилось мое состояние. На вопрос, употреблял ли я что-то, разумеется, я ответил что нет, употреблял последний раз лет 12 назад. А выгляжу только уставшим, потому что не спал нормально уже трое суток. После этого "перевернули" всю машину .Даже в бардачок залезли. Проверили оружие. После чего сказали, что нам нужно проехать на осмотр", - рассказал военный.

После задержания Бессмертного полицейские доставили его в медицинское учреждение для осмотра. Там провели проверку на алкотестере, результат которой подтвердил его полное брезгливость. Кроме того, с военного взяли образец мочи для проведения дополнительных анализов.

В процессе этого инцидента военный был опознан другими патрульными, которые были из другого экипажа, и они были удивлены действиями своих коллег.

Национальная полиция Украины приступила к служебному расследованию и обещает оценить все обстоятельства и принять соответствующие решения.

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