В городе Пятихатки на Днепропетровщине возник спор между двумя знакомыми мужчинами. Стало известно, что один из мужчин устроил стрельбу. Подробности были обнародованы в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

Один из мужчин решил завершить конфликт с помощью огнестрельного оружия, выпустив несколько выстрелов в сторону оппонента и ранив его в плечо. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Полицейские отделения полиции №7 Каменского района полиции быстро задержали подозреваемого, которым оказался 33-летний местный житель. Изъятое преступными правонарушителями оружие, включавшее стартовый пистолет с признаками изменений и переработки, было отправлено на экспертное исследование.

После получения согласия от Октябрьской окружной прокуратуры подозреваемому было объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. В настоящее время рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.

Следует также напомнить, что 30 октября произошел пожар в поселке Новониколаевка в Каменском районе Днепропетровщины. В результате возгорания мужчина отравился продуктами горения и получил ожог.

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