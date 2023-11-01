В полиции уточнили, что парень вышел из дома и не вернулся к настоящему времени.

Криворожские полицейские разыскивают 17-летнего Игнатия Иванова. Полицейские сообщили, что мальчик пропал без вести 31 октября. С тех пор он так и не вернулся. Полиция обратилась к украинцам за помощью и раскрыла подробности. Соответствующее уведомление размещено в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

В полиции уточнили, что парень вышел из дома и не вернулся к настоящему времени.

Игнат Иванов выглядит на 15-16 лет, рост мальчика от 175 до 180 см, у него спортивное телосложение, темно-русые волосы. В момент исчезновения он был одет в черную куртку, джинсы и кроссовки. Из особых примет – имеет татуировку на теле.

Если у вас есть любая информация о местонахождении Игната Иванова, родившегося в 2006 году, просим немедленно сообщить отделению полиции №2 Криворожского РУП или позвонить по телефонам: (067) 638-07-71 или "102".

Следует отметить, что родители, опекуны или другие законные представители ребенка, а также родственники должны реагировать немедленно, когда ребенок исчезает. Важно понять, что в случае исчезновения ребенка нет ни одного "правила 3 ​​суток", и действия должны быть без промедлений.

Сначала следует попытаться разыскать ребенка самостоятельно, контактируя со всеми лицами, которые могут иметь информацию о местонахождении ребенка. Если у ребенка был мобильный телефон с функцией определения местоположения, обратитесь к оператору мобильной связи для получения помощи.

Также стоит проверить, есть дома вещи, деньги, гаджеты и документы ребенка, поскольку их отсутствие может свидетельствовать о том, что он покинул дом добровольно.

Если за час не удается установить местонахождение ребенка, необходимо немедленно обращаться в органы Национальной полиции Украины лично или по телефону "102".

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