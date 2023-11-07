В Днепре разоблачен злоумышленник, который украл у военных тушенку на тысячу гривен, ему грозит суровое наказание.

Так, работник днепровской фирмы украл назначаемые военным продукты питания.

Известно, что обвиняемый мужчина получил приговор суда.

Начиная с сентября месяца по декабрь 2022 года, работник днепровской фирмы решил воспользоваться служебным положением, нелегально присвоив около полукилограмма тушенки, для воинских частей.

Сообщается, что мужчина забирал продукты со склада и вывез их на собственном авто.

24 октября 2023 подозреваемого признали виновным, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Также мужчине запрещено занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных обязанностей на 3 года.

Источник: « Днепр Оперативный ».

К слову, недавно сообщалось, что начальник воинской части в Днепропетровской области завладел 3,5 миллионами.

В Днепропетровской области был осужден начальник отделения воинской части, который вместе с сообщником незаконно завладел 3,5 миллионами гривен, выделенными на "боевые" выплаты несуществующим военнослужащим.

Его приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества.

Последние новости Украины:

Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали России важные системы для военных баз.