Так, пенсионеры Днепра 31 октября присоединились к празднованию Хэллоуина.

Собравшись в парке имени Глобы люди устроили квест "Волшебный для победы. Сожжение кремля".

В костюмах ведьм, пиратов, привидений, колдунь пришли и пенсионеры, специальный квест.

Да, две команды разгадывали загадки, выполняли задания, получая подсказки на сложные вопросы.

Финалом праздника было "сожжение кремля" под песню «Горы, горы ясно, чтобы не погасло!».

В Днепре празднование Хэллоуина

Таким образом, люди на мероприятии надеялись, что событие будет пророческим.

"кремль горел" под напевание «Горы, горы ясно, чтобы не погасло!».

К слову, В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу.

В городе Пятихатки на Днепропетровщине возник спор между двумя знакомыми мужчинами.

Один из мужчин решил завершить конфликт с помощью огнестрельного оружия, выпустив несколько выстрелов в сторону оппонента и ранив его в плечо. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Его задержали, сейчас рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.

Пистолет с признаками изменений и переработки был отправлен на экспертное исследование.

Последние новости Украины:

Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали России важные системы для военных баз.