В Днепре 31 октября пенсионеры собрались в парке имени Глобы, приняв участие в праздновании Хэллоуина.

Так, пенсионеры Днепра 31 октября присоединились к празднованию Хэллоуина.

Собравшись в парке имени Глобы люди устроили квест "Волшебный для победы. Сожжение кремля".

В костюмах ведьм, пиратов, привидений, колдунь пришли и пенсионеры, специальный квест.

Да, две команды разгадывали загадки, выполняли задания, получая подсказки на сложные вопросы.

Финалом праздника было "сожжение кремля" под песню «Горы, горы ясно, чтобы не погасло!».

Таким образом, люди на мероприятии надеялись, что событие будет пророческим.

"кремль горел" под напевание «Горы, горы ясно, чтобы не погасло!».

К слову, В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу.

В городе Пятихатки на Днепропетровщине возник спор между двумя знакомыми мужчинами.

Один из мужчин решил завершить конфликт с помощью огнестрельного оружия, выпустив несколько выстрелов в сторону оппонента и ранив его в плечо. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Его задержали, сейчас рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.

Пистолет с признаками изменений и переработки был отправлен на экспертное исследование.

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