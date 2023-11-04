В городе Днепр на рынке Кодак произошла ситуация, когда продавец отказалась общаться на государственном языке и пыталась выгнать покупательницу с ребенком.

В Днепре разразился языковой скандал. Стало известно, что продавец нарушила языковой закон и отказалась разговаривать на государственном языке со своей клиенткой. Более того, сразу после этой просьбы, начала выгонять из магазина женщину и ее ребенка. Скандальное видео публикуют в сети.

Сообщается, что в городе Днепр на рынке Кодак произошла ситуация, когда продавец отказалась общаться на государственном языке и пыталась выгнать покупательницу с ребенком. Днепрянка, обратившаяся к работнице магазина "Качественное Яйцо", сообщила, что женщина отказалась обслуживать ее на украинском языке и отказалась предоставить данные работодателя.

Кроме этого, продавщица попыталась выгнать женщину вместе с ее ребенком из магазина, ссылаясь на то, что ребенок, по ее словам, "лез на стеклянные витрины". Известно, что в администрации рынка Кодак удалось со второй попытки узнать название ФЛП Корсуновская Наталья Николаевна. Другие контактные данные и ИНН предпринимателя не предоставили.

Следует отметить, что больше всего в Украине нарушают языковой закон представители сферы образования, органов местного самоуправления, владельцы интернет-магазинов, а также заведений общественного питания. Те, кто не предоставил своевременно качественные услуги.

Учитывая массовость таких нарушений в сфере образования, а их более 150 в течение первого квартала 2023 года, должны быть приняты дополнительные меры и со стороны Министерства образования как основателя высшего образования, так и руководителей высших учебных заведений.

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