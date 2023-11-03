По данным следствия, трое жителей Днепропетровской области, писали в сети сообщения циничного характера.

Трем жителям Днепропетровщины было предъявлено подозрение в коллаборационной деятельности согласно части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины/ Подробности о том, кем оказались предатели, сообщила прокуратура Днепропетровской области.

По данным следствия, один из жителей Кривого Рога распространял материалы по российским информационным ресурсам на своей странице в запрещенной социальной сети. В своих сообщениях он призвал к поддержке руководителя российской федерации и ее вооруженных формирований.

Еще один житель Кривого Рога оставлял комментарии под публикациями, в которых выражал поддержку российскому вторжению, называя его "спецоперацией".

Жительница Павлограда публиковала материалы, в которых выражала сомнения в существовании вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Во время обысков в жилищах подозреваемых правоохранители изъяли мобильные телефоны, использовавшиеся в противоправной деятельности.

Стоит отметить, что недавно в Кривом Роге было совершено задержание жителя города, подозреваемого в возможной причастности к серии краж железнодорожных конструкций.

Этот мужчина, по следственным выводам, виновен в 12 случаях краж различных компонентов железнодорожных путей, которые происходили на территории Укрзализныци и на промышленных объектах. Поступки этого 31-летнего жителя города продолжались полгода.

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Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали рф важные системы для военных баз.