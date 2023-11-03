В центре Днепра мужчина громко слушал российскую музыку, чем привлек к себе внимание.

Сообщается, что после "воспитательной беседы" мужчина извинился.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, в центре Днепра 2 ноября странно одетый мужчина с бокалом просеко включил в своем автомобиле песни Лепса.

Днепрянина в белом халате сняли на видео, когда он стоял у своего авто с открытой дверью и в полную силу слушал российскую музыку "своих не бросаем" и "Россию-мать".

На место происшествия вызвали полицию.

Местные СМИ информируют, что мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Кроме того, мужчине пришлось извиниться за выбор русской песни, начал он объяснять свой поступок со слов: "Доброго вечора, я з України".

"У меня автомобиль стоял возле гостиницы, где я находился. Там звучала музыка какого-то российского исполнителя. И я не знаю, искренне извиняюсь", - говорит мужчина на видео.

В конце видео с извинением днепрянин добавил, что "все будет хорошо" и "за нами победа" и выкрикнул лозунг "Слава Украине".

Ранее сообщалось, что в Днепре 31 октября пенсионеры собрались в парке имени Глобы, приняв участие в праздновании Хэллоуина.

Так, пенсионеры Днепра 31 октября присоединились к празднованию Хэллоуина.

Собравшись в парке имени Глобы, люди устроили квест "Колдуем для победы. Сожжение кремля".

В костюмах ведьм, пиратов, привидений, колдунок пришли и пенсионеры, специальный квест.

Да, две команды разгадывали загадки, выполняли задания, получая подсказки на сложные вопросы.

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Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали России важные системы для военных баз.