Все, кто владеет любой информацией о возможном местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить полицию.

В Днепропетровской области пропал малолетний мальчик. Стало известно, что полицейские Каменского на Днепропетровщине разыскивают 15-летнего Корсуна Даниила. Подробности были сообщены в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

Известно, что 6 ноября ориентировочно в 5:30 утра 15-летний Корсун Даниил отправился со своего места жительства, и к настоящему моменту его местонахождение остается неизвестным. О загадочном исчезновении несовершеннолетнего парня было доложено правоохранительным органам.

По данным полиции, характеристики Корсуна Даниила следующие: рост 183 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, и карие глаза. В момент исчезновения он был одет в костюм камуфляжный.

Все, кто владеет любой информацией о возможном местонахождении несовершеннолетнего Корсуна Даниила, рожденного в 2008 году, просят сообщить полицию по следующим телефонам: (096) 586-94-41 или (102).

Стоит отметить, что ежегодно во всем мире без вести исчезают 8 миллионов детей, в Европейском Союзе это количество составляет более 250 тысяч, а в Украине регистрируется около 4 тысяч случаев детских исчезновений. Поводы для исчезновений разнообразны и включают такие факторы, как конфликты, насилие, жестокое обращение, эксплуатация, войны и катастрофы.

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