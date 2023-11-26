В Днепропетровской области вандалы украли памятную плиту в честь погибшего защитника.

Инцидент произошел в Кривом Роге.

Как сообщают местные СМИ, вандалы украли памятную плиту в честь героя Виталия Матусевича.

Памятная плита висела в подъезде, где защитник жил. Известно, что улица переименована в его честь.

Сестра Анна погибшего защитника рассказала журналистам, что плиту украли в ночь на 6 ноября, женщина уже обратилась в полицию.

Анна рассказала, что пятого сентября неизвестные забросали плиту помидорами.

Напомним, Виталий Матусевич погиб в 2014 году в Донецкой области. Имеет знак отличия «За воинскую доблесть», орден «За мужество III степени» (посмертно), а также «За заслуги перед городом III степени» (посмертно).

Источник: Телеканал D1.

К слову, В Днепре разоблачен злоумышленник, укравший у военных тушенку на тысячу гривен, ему грозит суровое наказание.

Начиная с сентября месяца по декабрь 2022 года, работник днепровской фирмы решил воспользоваться служебным положением, нелегально присвоив около полукилограмма тушенки, для воинских частей.

Сообщается, что мужчина забирал продукты со склада и вывез их на собственном авто.

24 октября 2023 подозреваемого признали виновным, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

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Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали России важные системы для военных баз.