В Днепропетровской области полиция бросила силы на поиски несовершеннолетних, появились приметы и фото пропавших.

Так, в Новомосковском районе полиция разыскивает 16-летнего Виктора и 13-летнего Никиту Самусенко.

Как сообщают в Нацполиции области, 8 ноября вечером в полицию обратилась бабушка мальчиков и сообщила, что больше суток внуки не выходят на улицу. ;связь.

Полицейским женщина рассказала, что раньше старший мальчик уже убегал из дома, но возвращался, однако пока о местонахождении подростков ничего не известно.

Приметы пропавшего Виктора: По виду 16 лет, рост 150 см, худощавый, волосы светлые, короткие, глаза карие.

В день исчезновения был одет в черную куртку, зеленые брюки с надписью по бокам, коричневые туфли со светлыми полосками.

Приметы Никиты: по виду 12 лет, рост 130 см, среднего телосложения, светлые волосы, глаза карие.

Был одет: зеленые брюки и кофта, черные туфли.

Если вам известно, где находятся несовершеннолетние братья из с. Голубевка - сообщите по номерам: 102, (067) 919-93-79, (097) 38-55-128, или в ближайшее отделение полиции.

Также в Новомосковске полиция устанавливаетместо пребывания 15-летней Екатерины Лавренковой.

7 ноября около 23 ночи в полицию обратилась мама девушки сообщив, что около 11.00 дочь пошла гулять на улицу и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: На вид 15-16 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы черные, по плечи.

Была одета в темно-зеленую куртку, синие джинсы, белые кроссовки. С собой имела белую сумку, деньги и телефон, однако на связь девушка не выходит.

Если у вас есть информация о пребывании Екатерины – просьба сообщить в полицию – 102, (098) 242-58-03, (097) 980-46-17.

Последние новости Украины:

Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали РФ важные системы для военных баз.