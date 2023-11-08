Так, в Кривом Роге на свалку внезапно решили выбросить хлеб.

Как сообщают местные СМИ, в Кривом Роге нашли огромную хлебную свалку.

Местные жители жалуются, что каждый вторник грузовики свозят на свалку как черствую выпечку, так и свежую.

Также известно, что люди уже обратились в полицию и к местной власти для того, чтобы разобраться в правомерности данных действий.

Криворожцев возмутил тот факт, что в нашей стране война и в это же время выбрасывается хлеб на свалку, что является недопустимым.

Местные указывают на то, что даже из черствого хлеба можно получить пользу, например, для питания животных.

Источник: Свои. Кривой Рог.

Напомним, В Днепропетровской области полиция бросила силы на поиски несовершеннолетних, появились приметы и фото пропавших.

Так, в Новомосковском районе полиция разыскивает 16-летнего Виктора и 13-летнего Никиту Самусенко.

Если вам известно, где находятся несовершеннолетние братья из с. Голубевка - сообщите по номерам: 102, (067) 919-93-79, (097) 38-55-128, или в ближайшее отделение полиции.

Также в Новомосковске полиция устанавливает место пребывания 15-летней Екатерины Лавренковой.

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Напомним, экс-командир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.

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