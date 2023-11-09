В Синельниковском районе полицейские задокументировали растрату имущества директором жилищно-коммунального предприятия на сумму почти миллион гривен.

Должностное лицо на Днепропетровщине совершило действия по заключению и подписанию договора на закупку электроэнергии по завышенным ценам, что привело к нанесению больших убытков территориальной общине города. Подробности сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

Правонарушения директора коммунального предприятия города Первотравенска обнаружили и документировали следственные отделения полиции №3 Синельниковского РУП.

Полицейские установили, что в декабре 2021 года чиновник заключила соглашение по поставкам электроэнергии. В дальнейших соглашениях по этому контракту чиновница сознательно завысила стоимость электроэнергии. Эти действия привели к уменьшению объемов снабженной электроэнергии и уплате завышенных средств.

На месте чиновники правоохранители сообщили о подозрении в соответствии с ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением).

По этому обвинению ей грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискация имущества. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

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