Миграционная служба Днепропетровщины сообщила ему, что это продолжение было предоставлено незаконно, поэтому аннулировала его вид на постоянное проживание в Украине.

Миграционная служба Днепропетровской области попала в скандал. Служба отказала в продлении постоянного вида на жительство Геннадия Квилцехлашвили, гражданина Грузии.

Он переехал в Украину почти 30 лет назад. В 2022 году он должен был обновить свои документы, но из-за военного положения это было автоматически продлено на год. Однако миграционная служба Днепропетровщины сообщила ему, что это продолжение было предоставлено незаконно, поэтому аннулировала его вид на постоянное проживание в Украине.

Геннадий пояснил, что, предусматривая подобный случай, он заранее собрал необходимые документы, включая паспорт с нотариально заверенным переводом, страховой полис на 13 месяцев, справку от консульства Грузии, подтверждающую его отсутствие на территории Грузии, и копию предварительного удостоверения, предоставляемого МВД.

Тем не менее, миграционная служба утвердила, что у него нет достаточных обоснований для получения удостоверения. И на следующий день его уже нашел представитель Департамента миграционной службы, даже посетивший магазин его жены, угрожая арестом и депортацией, требуя взятки.

"С меня требовали взятку и угрожали жене. Я сказал, что у меня нет этих денег. И после того мне отказано. Через день меня уже разыскивал ДМС, приехали к жене в магазин, угрожали, что меня поймают и восемь лет тюрьмы или пьют". пять лет депортация будет", - рассказал Геннадий.

Геннадию сообщили, что ему следует покинуть Украину в течение семи дней после аннулирования вида. В августе 2023 года он выехал на две недели в Польшу, и во время пересечения границы он не столкнулся с никакими проблемами по его документам.

Источник: Суспільне.

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