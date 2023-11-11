Вечером, 10 ноября, семеро украинцев обратились за помощью к спасателям, сообщив о своем заблуждении в коллекторе у улицы Воскресенская в Шевченковском районе города Днепр.

Об этом подробнее сообщили в управлении ГСЧС в области.

Стало известно, что вечером 10 ноября вблизи улицы Воскресенской произошел несчастный случай. Люди сами обратились к спасателям и сообщили, что заблудились в коллекторе. По прибытии на место обнаружено, что 7 человек по неизвестным причинам оказались в коллекторе глубиной около 3 метров и не могли самостоятельно выбраться.

С помощью специального инструмента спасатели открыли крышку люка, спустили стремянку и вывели людей на поверхность.

В проведении операции принимали участие 10 спасателей и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Следует напомнить о еще одном ЧП, которое произошло в Днепре. Вечером 10 ноября возник пожар на территории частного домовладения в переулке Райниса в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра. Спасатели, отправившиеся на место происшествия, установили, что загорелся гараж с легковым автомобилем внутри. Пожар был успешно ликвидирован, и удалось избежать жертв и травмированных.

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