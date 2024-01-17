Во время побега братья выбросили неразорвавшуюся гранату Ф-1 и, через несколько кварталов, пистолет Макарова.

Полиции поступило сообщение о взрыве на проспекте Свободы в Новокодакском районе города Днепра. Заявлялось, что неизвестные из автомобиля "Lexus" выбросили гранату в сторону находившегося на улице мужчины. Как сообщили в Нацполиции Днепропетровской области, в результате взрыва 51-летний пострадавший получил ранения от осколков и был госпитализирован.

Полиция оперативно приступила к спецоперации в городе. Патрульные полицейские приступили к преследованию злоумышленников. Во время побега они выбросили неразорвавшуюся гранату Ф-1 и, через несколько кварталов, пистолет Макарова. Полицейские догнали их и заблокировали автомобиль на перекрестке улиц Павлова и Академика Белелюбского. Спецназовцы КОРД успешно задержали нарушителей, забаррикадировавшихся в авто.

В настоящее время двое мужчин, братья в возрасте 47 и 53 года, задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что между нападающими и потерпевшим возник имущественный конфликт на почве долговых обязательств.

Информация об этом инциденте внесена в Единый реестр досудебных расследований по статьям 15 (покушение на умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следующие следственные мероприятия.

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