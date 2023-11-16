Студентка опубликовала пост в соцсети с жалобой на преподавательницу. Студентка обвиняет преподавательницу, что заставила ее говорить по-русски.

В Днепре между студенткой медицинского университета и преподавательницей возник конфликт из-за использования русского языка. Во время одного из практических занятий. Об этом рассказали все стороны конфликта. В частности, студентка Магдалина рассказала, что преподавательница попросила ее перейти на русский язык. Однако девушка отказалась.

Студентка опубликовала пост в соцсети с жалобой на преподавательницу. Она утверждает, что после этого его стали критиковать в чатах университета.

"Когда я начала опрашивать пациента на украинском языке, она меня остановила и сказала - "Говори на русском языке. Ты не видишь? Нужно говорить, что все опрашивают на русском языке. Он не чувствует". То есть он не чувствует только украинский язык, а русский он чувствует получается", — рассказала студентка.

На практическом занятии было 10 студентов. Одногруппник Эмиль отметил, что вроде бы никто не заставлял девушку переходить на русский. Ее просто попросили, поскольку пациент не понимал украинского.

По словам преподавательницы Людмилы Новожениной, которая преподает в течение 30 лет, это ее первая жалоба из-за использования русского языка. Она также отметила, что все лекции ведет на украинском. Преподавательница объяснила свою просьбу перейти на русский язык тем, что заметила волнение пациента по непониманию украинского.

Декан медицинского факультета Владимир Жилюк сообщил, что в настоящее время разрешают конфликт, собирая письменные объяснения от участников. Пока нет оснований для временного отстранения преподавательницы от учебного процесса во время служебного расследования.

Источник: Суспільне.

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